MUBI'nin mart ayı programı açıklandı

22 Şubat 2021 Pazartesi, 09:32

Çevrimiçi film izleme platformu MUBI mart ayı seçkisini açıkladı. Programın öne çıkan filmleri arasında, yönetmenliğini Reha Erdem'in üstlendiği "Seni Buldum Ya!." filmi de yer alıyor. Film ilk defa ve sadece MUBI’de gösterime girecek.

Programda öne çıkan diğer filmler ise; Brezilya’dan çıkıp tüm sinema tarihini etkileyen Cinema Novo akımının öncülerinden Glauber Rocha’nın 1967 tarihli başyapıtı "Trans Halindeki Ülke", yönetmen Tobias Nölle’nin Berlin Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan, psikolojik gerilim ve bilim kurguyu iç içe geçiren akıl oyunu "Aloys", İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’den “öteki”yle yüzleşmeye dair fantastik ve bir o kadar sert bir öykü "Sınır", Güney Kore sinemasından ödüle doymayan dokunaklı bir büyüme hikâyesi, "Sinek Kuşu", kurduğu dostluk ağıyla avangard sanat dünyasını derinden etkilemiş Jim Haynes ile hayata dair hakiki bir sohbet olan "Jim’le Tanışmak", sokak kedilerinin insanlarla arasındaki şefkatli bağlara adanan ve tüm dünyada beğeni kazanan, Ceyda Torun belgeseli "Kedi".

MUBI’nin mart ayı programında yer alacak filmler:

1 Mart - Monceau'nun Pastaneci Kızı (La boulangère de Monceau, 1963)

2 Mart - Ya Aşk Olsaydı (Si c'était de l'amour, 2020)

3 Mart - Ansızın (2016)

4 Mart - Trans Halindeki Ülke (Terra em Transe, 1967)

5 Mart - Aloys (2016)

6 Mart - Sınır (Border, 2018)

7 Mart - Dövüş Kulübü (Fight Club, 1999)

8 Mart - A Month of Single Frames (Lynne Sachs, 2019)

9 Mart - Onur Savası (Jagten, 2012)

10 Mart - Sinek Kuşu (Beolsae, 2018)

11 Mart - Los Conductos (2020)

12 Mart - Ağabeylerimin Bana Öğrettiği Şarkılar (Songs My Brothers..., 2015)

13 Mart - Seni Buldum Ya! (2021)

14 Mart - Sevmek Gibi (Like Someone in Love, 2012)

15 Mart - Prensim (Mon Roi, 2015)

16 Mart - Jim'le Tanışmak (Meeting Jim, 2018)

17 Mart - 81/2 (1963)

18 Mart - Stardust Kardeşler Efsanesi (Hoshikuzu kyôdai no densetsu, 1985)

20 Mart - Tigerland: Cehennemin Ortaslncla (Tigerland, 2000)

21 Mart - Kedi (Ceyda Torun, 2016)

22 Mart - Donmuş Irmak (Frozen River, 2008)

23 Mart - Sen Şarkılarını Söyle (Inside Llewyn Davis, 2013)

24 Mart - Uzun Bir Günden Geceye Yolculuk (Di qiu zui hou de ye wan, 2018)

25 Mart - Güney (South, 2020)27 Mart - Kaynak (The Fountain, 2006)

29 Mart - İz (Pokot, 2017)

30 Mart - Kayıp Şampiyon (The Dark Horse, 2014)

?31 Mart - Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız (2019)