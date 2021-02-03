Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmir'in yanında
İzmir’de yaşanan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ekiplerini İzmir’e yönlendirdi. MUSKİ ekipleri, Alsancak ve Karabağlar’da su basan bina ve iş yerlerinde su tahliyesi gerçekleştirdi.
İzmir’de önceki gün başlayan ve etkili olan sağanak yağışta metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış sonrası 2 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ ekiplerini İzmir’e sevk etti. Büyükşehir Belediyesi, İzmir’e 3 vidanjör 6 personel ile destek verdi. MUSKİ ekipleri, Alsancak ve Karabağlar’da su basan bina ve iş yerlerinden suların tahliyesini gerçekleştirdi. Ekipler İzmir’de su tahliyelerine devem ediyor.
Ege’nin incisi İzmir’de yaşanan sel felaketinin ardından Muğla olarak yanlarında olmak için ekipleri hemen görevlendirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün deprem, sel gibi afetlerde yaraların hep birlikte olarak daha çabuk sarılacağını belirtti.
Başkan Gürün, “Ülkemizin ve Ege’mizin en önemli şehirlerinden biri olan güzel İzmir’imiz depremden sonra sel felaketini de yaşıyor. Bir yılda düşen yağmurun yüzde 18’i, metrekareye 126 kg yağışın düştüğü İzmir’imizde ne yazık ki can kayıplarının da olması hepimizi çok üzdü. Muğla olarak İzmirimizin yanında olmak için hemen ekiplerimiz yola çıktı ve selden etkilenen mahallelerde çalışmalarına başladı. Bu tür afetlerde yaralar hep birlikte olunca daha çabuk sarılır ve bu günler en az kayıpla atlatılır. Muğla olarak yüreğimiz ve var gücümüzle İzmirimizin yanındayız” dedi.
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