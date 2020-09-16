Muğla Tabip Odası Başkanı'ndan “Tükeniyoruz” yürüyüşü
Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, AKP hükümetinin Covid- 19 salgınını iyi yönetemediği, yeterince önlem alınmamasına tepki amaçlı yürüyüş yaptı. 600 metre yürüyen Şahin, “Tükeniyoruz, ölüyoruz. Çalışma koşullarını düzeltin. Salgının koordinasyonu, planlaması konusunda, acil ve inandırıcı program açıklamaları gerekir” dedi.
Dr. Cafer Şahin, pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara dikkat çekmek, sürecin bakanlık tarafından daha etkin bir şekilde yürütülmesini talep etmek için sembolik tek kişilik yürüyüş gerçekleştirdi.
Maskesi ve özel koruma kıyafetiyle elinde ‘Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz?’ pankartı taşıyan başkan Şahin, “Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan Covid-19’dan hayatını kaybediyor. Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadar ki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz” dedi.
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