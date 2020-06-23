Muğla turizmini kurtarmak için B planı devrede

23 Haziran 2020 Salı, 14:10

Turizm kenti Muğla’da turizmciler pandemi sürecinde sıkıntılı günler geçiriyor. Muğla’da iç turizmi hareketlendirmek için Muğla Tanıtım Platformu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Marmaris TÜRSAP il genelinde ki kültürel zenginliklerin tanıtımı için atağa geçti. 23-25 Haziran tarihleri arasında İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen 65 seyahat acentası temsilcisi için Muğla tanıtım gezisi düzenlendi.

HEDEF YERLİ TURİST

65 seyahat acentası temsilcisi için düzenlenen Muğla Tanıtım Gezisinde pandemi dönemi içerisinde yerli turist trendinin yerli turizme dönmesi ile yerli turistlerin “Deniz, Kum ve Güneş” turizminin yanı sıra alternatif turizm destinasyonlarına yönlendirilmesi ve kültür turizminin canlandırılması hedefleniyor.

BAŞKAN GÜRÜN: B PLANINI DEVREYE SOKTUK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “2020 turizm sezonunuzdan herkes çok umutluydu. Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği sektörlerden biri de ne yazık ki turizm. Tüm planlarını yerli ve yabancı turiste göre yapan sektörün önündeki ilk seçenek yerli turist. Muğla’mızın birbirinden değerli ilçelerine yerli turistler gelmeye başladı. Beklentiler, talepler salgın nedeni ile değişti. Güven temelli turizmle bu sektörden geçimini sağlayan işletmelerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. 2020 turizm sezonu için İstanbul ve İzmir’de düzenlenen fuarlarda Muğla turizmi için sektör temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Beklemendik koronavirüs salgını ve pandemi süreci Muğla turizmini ciddi anlamda etkiledi. İç turizmin hareketlenmesi için B planımızı devreye soktuk. 65 seyahat acenta temsilcisini Muğla’da ağırlıyoruz. Deniz, Kum ve Güneş turizminin yanı sıra alternatif turizm destinasyonlarına yönlendirilmesi ve kültür turizminin canlandırılması hedefliyoruz” dedi.