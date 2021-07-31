Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına
müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek
veriyor.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.
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