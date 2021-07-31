Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

DHA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:04
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı
Abone Ol google-news

Yangın, saat 00.30 sıralarında Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler