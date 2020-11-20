Muğla'yı bu yıl 693 bin 846 turist ziyaret etti
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'yı yılbaşından 15 Kasım'a kadar 693 bin 846 turistin ziyaret ettiğini bildirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, kente çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi. Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını anlatan Bingöl, şöyle konuştu:
"1 Ocak-15 Kasım'da kente gelen turist sayısı 693 bin 846'ya ulaştı. Bunun 309 bin 424'ünü İngilizler oluşturuyor. İngiltere Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist Ukrayna, Rusya, Almanya ve Polonya'dan geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası programı turistlerin gelmesinde çok etkili oldu."
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