Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'gemicik' göndermesi: Vallahi de billahi de benim değil

CHP'li Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2020 Pazar, 17:18
Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'gemicik' göndermesi: Vallahi de billahi de benim değil
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın armatör oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” diye yanıt vermişti.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'gemi' fotoğrafı paylaşan İnce, Erdoğan'a göndermede bulunarak, ''Vallahi de billahi de benim değil oğlumun da değil'' ifadelerini kullandı.

İnce'nin Twitter üzerinden paylaşımı şöyle:


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