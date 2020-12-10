Muharrem İnce'den Tunus'a verilen hibeye tepki
Muharrem İnce Tunus'a hibe edilen 5 milyon dolara yönelik yaptığı açıklamada, "Sorun vatandaşa IBAN veren, esnafa hibe yerine borç veren iktidarın Tunus’a hibe vermesi, Somali’nin borcunu ödemesi ve Suriye politikasına 40 milyar dolar gömmesi!" dedi.
Muharrem İnce, Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tunus'a hibe ttiği 5 milyon dolara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunus ve Somali gibi ülkere yapılan bu tür yardımlarda sorun olmadığını ifade eden İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye gibi büyük bir ülkenin Somali'nin IMF borcunu ödemesi, Tunus'a 5 milyon dolar hibe etmesinde bir sorun yok. Sorun vatandaşa IBAN veren, esnafa hibe yerine borç veren iktidarın Tunus’a hibe vermesi, Somali’nin borcunu ödemesi ve Suriye politikasına 40 milyar dolar gömmesi!"
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