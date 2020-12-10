Muharrem İnce'den Tunus'a verilen hibeye tepki

10 Aralık 2020 Perşembe, 16:03

Muharrem İnce, Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tunus'a hibe ttiği 5 milyon dolara yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunus ve Somali gibi ülkere yapılan bu tür yardımlarda sorun olmadığını ifade eden İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gibi büyük bir ülkenin Somali'nin IMF borcunu ödemesi, Tunus'a 5 milyon dolar hibe etmesinde bir sorun yok. Sorun vatandaşa IBAN veren, esnafa hibe yerine borç veren iktidarın Tunus’a hibe vermesi, Somali’nin borcunu ödemesi ve Suriye politikasına 40 milyar dolar gömmesi!"