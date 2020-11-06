Murat Kurum duyurdu: Binası az hasarlılar evlerine girebilir

06 Kasım 2020 Cuma, 11:25

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alınmayan önlemler nedeniyle 114 insanın hayatını kaybetmesine neden olan İzmir depremine ilişkin İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.









Bakan Kurum, 2 bine yakın artçı depremlerin olduğu ve hala devam ettiği İzmir'de binası az hasarlı olan yurttaşların evlerine girebileceğini savundu. Kurum, “Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler” derken, orta hasarlı binalar için de "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz" dedi.

FAHİŞ KİRA FİYATLARI

Kurum, fahiş kira ve nakliye fiyatları için ise şunları söyledi:

"Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır. Tek bir taşınma rayici uygulanacak, bunun dışında herhangi bir fiyat uygulanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Binalara ilişkin yıkım sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın taşınmasını sağlayıp riskli binaların yıkılma sürecini yürütüyoruz.

İzmir kardeşlerimize çağrıda bulunmak istersek; enkaz altında sürekli onlarla beraberiz. Acılarını, mutluluklarını yaşıyoruz. Gördüklerini, eksik olduğunu düşündüklerini ya da taleplerini, muhtarlıklardaki koordinasyon ofislerine ihtiyaçlarını taleplerini gönderebilirler, iletebilirler. Anında ihtiyaçları karşılamak üzere afet ve koordinasyon merkezimiz çalışıyor.

Burada hep birlikte valimiz, milletvekillerimizle birlikte istişare toplantısı yaptık. İzmir'in dönüşümünü, şu ana kadar yaptığımız yapacağımız işleri hep birlikte istişare ettik. Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler.

12 hasarlı binanın yıkımını tamamladık. Salı günü hedefimiz tüm İzmir genelinde çalışmaları tamamlamaktır. 2508 hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var. Hızlı şekilde ağır hasarlı binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler.

Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız. Bu konuyu da bugün istişare ettik. Orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımız binalarını bir yıl içinde güçlendirmek durumundalar. Buna ilişkin belediyemizin, bakanlığımızın verebileceği her türlü desteği vermeye hazırız.”

TUNÇ SOYER: BU ŞEHRİ GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ

Ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Kısa, orta, uzun vadede yapılacaklar var. Vatandaşlarımızı çadırlardan en kısa sürede kurtarmamız gerekiyor. Bir yıllık bir süreç var önümüzde, bu şehri yaşayan herkesin güvenle yaşadığı bir şehre dönüştürmek için. Hep beraber bu şehri güvenli bir hale getireceğiz. Ben tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.