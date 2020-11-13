Murat Yetkin yazdı: Erdoğan’ın muhalefete feda ettiği ilk bakanı damadı oldu
Gazeteci Murat Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin yazdığı yazıda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2002’den bu yana süren iktidarında bir tek şeyi hiç yapmamıştı. Muhalefetin ısrarla yüklendiği bir bakanını asla tartışmalar sıcakken feda etmemişti. Bunun ilk örneği Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak oldu. Üstelik daha birkaç ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğinde “Gitme, sana ihtiyacım var” diye kalmaya ikna etmiş olduğu halde" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'la ilgili süreci yazan gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin hedef aldığı bir bakanı ilk kez tartışmalar sıcakken feda ettiğine dikkat çekti.
Yetkin 'Erdoğan’ın muhalefete feda ettiği ilk bakanı damadı oldu' başlıklı yazısının bir bölümü şöyle:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2002’den bu yana süren iktidarında bir tek şeyi hiç yapmamıştı. Muhalefetin ısrarla yüklendiği bir bakanını asla tartışmalar sıcakken feda etmemişti. Bunun ilk örneği Hazine ve Maliye Bakanı damadı Berat Albayrak oldu. Üstelik daha birkaç ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğinde “Gitme, sana ihtiyacım var” diye kalmaya ikna etmiş olduğu halde.
Bu sonuçta sadece Albayrak’ın Erdoğan’ı (Mahfi Eğilmez’in yazmış olduğu gibi) “faizin enflasyonun sonucu değil sebebi olduğu safsatasına” ikna etmiş olmasının payı yok. Sadece bunun sonucunda Türk lirasının tarihinin en değersiz durumuna hükümet eliyle düşürülmesinin payı yok. Sadece iki yıl içinde açıkladığı üç “stratejik” planın fiyaskoyla sonuçlanması, iş dünyasını huzuruna çağırtıp onları hiç dinlemeden “Bakın burası çok önemli” derslerinin de.
Bunda aynı zamanda muhalefetin, özellikle de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri merak Akşener’in ısrarlı eleştiri ve uyarılarıyla oluşan birikim ve algının da önemli payı var.
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- 'Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır'
Video Haberler
- Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
- Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama: Tamam dayı
- Bebek Parkı'nda tuvalet tepkisi
- İstanbul’da dehşet anları kamerada
- Atatürk'e yönelik çirkin paylaşıma tepki yağdı!
- Okan Bayülgen'den çok konuşulacak Erdoğan yorumu!
- Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini yaktı
- Öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
En Çok Okunan Haberler
- Uşşaki şeyhi Nurullah'ın skandal mesajları ortaya çıktı!
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Albayrak'ın istifasının ardından paylaşımını sildi
- Acı haberi Karamollaoğlu duyurdu
- Uykusuz'dan dikkat çeken Berat Albayrak kapağı
- 'Virüsten kaçarken kansere yakalanmayın'
- Maradona'dan sevindirici haber
- Fahrettin Koca'dan umutlandıran paylaşım
- 'Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır'