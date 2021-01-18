Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, ‘Gelecek için üretim’ diyor

18 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi, kurduğu atölyeler, bitki üretim tesisleri, aşevi gibi üretime yönelik çalışmalarıyla sunduğu hizmetlerin yüzde 80’ini öz kaynaklarıyla üretiyor. Pandemiye ve gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Ekilebilir alanlarda bir karış boşluk bırakmamamız, tarımdan başlayarak hayatın her aşamasına üretimi yaymamız lazım. Türkiyemizin geleceği ve çocuklarımız için, her zaman üretim üretim üretim diyorum” dedi.

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Uysal şunları söyledi:

- Muratpaşa’nın Yamansaz bölgesinde atıl arazileri tarlaya çevirerek tarımsal üretim çalışmaları yapıyorsunuz. Tarımsal üretime ilişkin neler söylemek istersiniz?

Biz aşağı yukarı tüm malzemelerimizi kendisi üreten bir belediyeyiz. Sadece Yamansaz bölgesinde değil boş arazilerimizi tarım faaliyetleri açısından değerlendirdik. Nisan ayında mısır ekerek başladık. Mısır hasadı yapıp komşularımızla paylaştıktan sonra şimdi buğday ektik. Amacımız üretime teşvik etmek. Dünyanın, insanlığın yaşadığı bu büyük sıkıntılar karşısında gıda üretimi ve diğer alanlardaki üretimin çok büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tarımdan başlayarak hayatın her aşamasında üretimi yaymamız lazım.

- Bu tarım arazileriyle neler amaçlanıyor? Bugüne kadar kaç ihtiyaç sahibine ulaşıldı?

Birincisi aşevimiz var. Orada ihtiyacı olan komşularımıza yemek pişiriyoruz. İkincisi, yoksul mahallelerde dağıtıyoruz. Üçüncüsü; insanlara, ‘üretelim’ mesajı veriyoruz. Biz mısır ektikten sonra çok sayıda yerel yönetim ve kişi ekim yaptı. Bir kısmı da bizi arayarak bizden ilham aldıklarını belirttiler. Pandemi sürecinde bizimki ilkti. Gereken amaca ulaştı. O üretim seferberliği duygusunu vermeyi başardığımızı düşünüyorum. Aşevlerimiz pandemi döneminde 3 bin kişiye kadar çıkan günlük yemek kapasitesine sahip.

- Mısır ve buğday dışında bir ekim çalışmanız var mı?

Şu an çocukların toprak ve üretim duygusunu geliştirmek için balkonda saksılarda tarım üzerine çalışıyoruz. 2 bin 500 büyük saksı dağıttık. 2 bin 500 tane daha dağıtacağız. Kış bitkileri var şu an. Mevsim bitince yaz bitkileri ekilecek. Çocukların da üretim duygusunu yakalayabilmesi için, pedagojik yönü olacak şekilde tarım yapmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz tamamen şehirleşmiş bir ilçeyiz. Buna rağmen boş parsellerimizi tarımsal üretime ayırarak insanlarda da bu duygunun yeşermesini istiyoruz.

- Belediyenin hayata geçirdiği “Çevreci komşu kart” Türkiye’nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi. Bu projeden bahseder misiniz?

Bu çok önemli bir inovasyon. Tüm sokaklarımıza haftada 2 kere elektrikli araç gönderiyoruz. Komşularımız kâğıt metal plastik tüm nitelikli atıkları biriktiriyorlar ve tartarak bize teslim ediyorlar. Ellerinde bir kart var. Gramajına göre o kartlara puan yükleniyor. O puanı direkt paraya çevirebiliyorlar ya da istedikleri yerde harcayabiliyorlar. Kartımız sadece Muratpaşa’da değil, Türkiye’nin her yerinde geçiyor. İsterlerse ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak da verebiliyorlar. Sürekli kartını kullanan komşu sayımız 10 bin civarında. Toplam akredite olan insan sayısı 35 bin.

- Kadınlara yönelik çalışmalarınız neler?

Kadın kooperatiflerimizi üretim konusunda yüreklendiriyoruz. Onların ürettiklerini pazarlaması konusunda destekliyoruz. Bir kısmını da belediyeye alıyoruz. Öte yandan “Alyazmalım” ve “Mor Makas” projelerimiz de var. Alyazmalım projemiz, şiddete uğramış kadınlara 5 kişilik bir ekiple hemen müdahale ediyoruz. Mor Makas projemiz ise yaşı küçük gelinlerin saç yapımı sırasında bize ihbarı... İhbara göre, genel kamu yönetimi kurumlarıyla beraber konuya müdahale ediyoruz.