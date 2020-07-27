Mustafa Necati Kültür Evi’nin isim değişikliğinde TBMM topu bakanlığa attı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

TBMM Başkanlığı, evin TBMM’ye tahsis sözleşmesinin 2017’den beri yenilenmediğini bildirdi. Evin yeniden TBMM’ye tahsis edilmesi için ise bakanlıkla yeni bir sözleşme imzalanmasının şu an gündemde olmadığı bildirildi.

Gazetemiz yazarı Işık Kansu’nun gündeme getirdiği Mustafa Necati Kültür Evi’nin isminin Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi olarak değiştirilmesi konusunda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yönelttiği soruları TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ayrı ayrı yanıtladı.

Özel, önergesinde Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarından olan Mustafa Necati’nin isminin verildiği kültür evinin adının Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi olarak değiştirildiğine dikkat çekerek, “Mustafa Necati Kültür Evi’nin TBMM’ye tahsisinden sonra, isminin yeniden eski haline dönüştürülmesi planlanmakta mıdır” sorusunu yöneltti.

Yıldırım Kaya da “TBMM’nin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin yürütülmesi için önemli bir ihtiyacı karşılayan Mustafa Necati Kültür Evi protokolü neden sonlandırılmıştır? Mustafa Necati Evi’nin yeniden TBMM’nin hizmetine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni bir protokol yapılması gündeminizde midir” sorularına yanıt istedi.

Bilgiç, Özel’in önergesine verdiği yanıtta, Hazine’ye ait olan Mustafa Necati Kültür Evi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli iken 21 Ağustos 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle kültür ve sanat faaliyetlerinde kulanılmak üzere TBMM’ye tahsis edildiğini anımsattı.

‘YENİ BİR GELİŞME YOK’

Ancak 9 Ekim 2017 tarihli yazıyla bakanlık tarafından “Sanatsal ve kültürel faliyetlerin sergileneceği mekân sıkıntısı çekildiği” belirtilerek Mustafa Necati Kültür Evi’nin bakanlığa devrinin talep edildiği belirtildi.

TBMM Başkanlığı tarafından bu talebin uygun görülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2008’de TBMM Başkanlığı’na tahsis edilen evin sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Bilgiç, bunun dışında yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Kaya’nın önergesine de benzer yanıtları veren Bilgiç ek olarak, “Mustafa Necati Kültür Evi’nin yeniden TBMM’nin hizmetine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni bir protokol imzalanması gibi bir gündem şu an için bulunmamaktadır” dedi.