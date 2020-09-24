Müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
24 Eylül 2020 Perşembe, 02:45
Müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'nde bulunan bir müzikholün önüne gelen kişi veya kişiler, içeriye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan üç kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İpek H. (23), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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