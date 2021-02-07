Myanmar’da ordunun yönetime el koymasının ardından işçiler, iş bırakmaya hazırlanıyor

07 Şubat 2021 Pazar, 12:16

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasına ülkedeki emekçiler tepki gösterdi. İnternete ve televizyon kanallarına erişimin kısıtlandığı Myanmar’da, sağlık çalışanlarının yanı sıra öğretmenlerde sivil itaatsizlik eylemlerine katıldı.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ EYLEMDE

Yangon Eğitim Üniversitesi’nde öğretim görevlileri ve üniversite çalışanları, askeri darbeyi protesto etti. Açıklama yapan öğretim görevlileri, “Askeri darbenin başarısız olmasını istiyoruz. Seçilmiş hükümete kanunsuzca el koyan askeri darbeyi desteklemiyoruz” dedi.

BirGün'de yer alan habere göre, eski Dışişleri Bakanı ve Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi’nin üst düzey yöneticilerinden Win Htein, Frontier Myanmar gazetesine verdiği demeçlerde, Myanmar ordusunun yanlış bir karar alarak ülkeyi kötü bir istikamete sürüklediğini söylemişti. Htein, gayrimeşru darbeye karşı halkı protestoya davet etmişti. BM Güvenlik Konseyi, Myanmar’daki askeri yetkilileri Suu Kyi’yi ve diğer tutuklu liderleri serbest bırakmaya çağırmıştı.