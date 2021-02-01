Myanmar'daki darbeye Türkiye'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Myanmar'daki darbeye ilişkin "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır" ifadeleri kullanıldı.
Myanmar'da ordunun yönetime el koymasına yönelik Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Myanmar Silahlı Kuvvetlerinin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır.
Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz.
Myanmar’da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz.
Bu vahim gelişmenin Myanmar’da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz."
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