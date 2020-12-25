Naci Ağbal: TCMB enflasyon hedeflemesini kararlı bir şekilde uygulayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda para politikasıyla ilgili yaptığı sunumunda fiyat istikrarını önceleyen politikanın kararlılıkla uygulanacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, fiyat istikrarı odaklı politikaya ilişkin mesajlarına devam ediyor.
Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın uzun vadeli refahın temel ölçütlerinden en önemlisini oluşturmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapar. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak. Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir." dedi.
TCMB Başkanı Ağbal açıklamasına şöyle devam etti: "TCMB'nin para politikası aracı, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Faiz koridoru uygulaması ve gecelik borç verme geç likidite penceresi aracı tanımlanmış amaçları dışında kullanılmayacaktır."
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