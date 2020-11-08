Naci Görür'den uyarı: Tekrarlanan her deprem dikkat çekici

08 Kasım 2020 Pazar, 17:52

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldi. AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini ise 9.15 km. olarak açıkladı.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

Naci Görür'ün yaptığı açıklama şöyle:

"Bu öğlen Bingöl ile Karlıova arasında 4,1 deprem oldu. Bu deprem benim tlf’daki bilgi sistemine düşmedi. Bu bölge ile ilgili size bilgi vereceğim. Burada 1939’da 7,9’luk Erzincan depremi oldu. Bu deprem Karlıova yönüne stres transfer etti. Bu 1949’da 7.1’lik Karlıova depremini tetikledi. Daha sonra aynı mekanizma ve tetiklemeyle 1966 Varto (6,6) ve 1971 Bingöl (6,7) depremleri oldu. Ama Erzincan-Varto arasındaki yedisu fayı kırılmadı. Bu fay blokları arasındaki sürtünme direnci fazla olmalı. Ama Varto batısında tekrarlanan her deprem dikkat çekici."