NASA, gök taşının Dünya’ya yaklaştığını bildirdi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir gök taşının Dünya’ya yaklaştığını bildirdi.
NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak hesaplanan 163348 (2002 NN4) adlı gök taşının, Dünya’ya yaklaştığını bildirdi.
NASA'nın açıklamasına göre, gök taşının önümüzdeki cuma günü Dünya'nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.
DÜNYA İLE ÇARPIŞABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜYOR
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, 163348 (2002 NN4) adlı gök taşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay'ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 kilometre/saniye hızla ilerleyen gök taşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.
TEHLİKELİ KABUL EDİLİYOR
Bununla birlikte gök taşı, yörüngesi Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.
2002'de keşfedilen gök taşının Güneş etrafında bir tur atması, yaklaşık 300 gün sürüyor.
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