NASA, Mars’tan yeni fotoğraf paylaştı

18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesi ardından toplamda 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştı. NASA, aracın çektiği yeni bir görüntüyü de paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 10:59
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18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden görüntüler yollamaya devam ediyor.

4 Mart Perşembe günü ilk sürüşünü yapan araç, şimdiye kadar toplamda 70 metre sürüş gerçekleştirdi.

NASA, aracın 70 metrelik sürüşünü, Mars’tan yeni bir fotoğrafla birlikte paylaştı.

Perseverance, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.

Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden görüntüler gönderiyor.

Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.

Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.

NASA'dan daha önce paylaşılan fotoğraflar ise şöyle:



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