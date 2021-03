NASA, Mars’tan yeni fotoğraf paylaştı

18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden görüntüler yollamaya devam ediyor.

4 Mart Perşembe günü ilk sürüşünü yapan araç, şimdiye kadar toplamda 70 metre sürüş gerçekleştirdi.

NASA, aracın 70 metrelik sürüşünü, Mars’tan yeni bir fotoğrafla birlikte paylaştı.

I’ve continued driving to scout a spot where I’ll drop off the Mars Helicopter, if the area gets certified as a flight zone. So far, about 230 feet (70 meters) of wheel tracks behind me.



See my latest location: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/tlPvnlK8Qt