NASA, Mars’tan yeni fotoğraf paylaştı
18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesi ardından toplamda 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştı. NASA, aracın çektiği yeni bir görüntüyü de paylaştı.
18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de yaşam belirtileri aramaya devam ediyor. Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden görüntüler yollamaya devam ediyor.
4 Mart Perşembe günü ilk sürüşünü yapan araç, şimdiye kadar toplamda 70 metre sürüş gerçekleştirdi.
NASA, aracın 70 metrelik sürüşünü, Mars’tan yeni bir fotoğrafla birlikte paylaştı.
I’ve continued driving to scout a spot where I’ll drop off the Mars Helicopter, if the area gets certified as a flight zone. So far, about 230 feet (70 meters) of wheel tracks behind me.— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 8, 2021
See my latest location: https://t.co/uPsKFhW17J pic.twitter.com/tlPvnlK8Qt
Perseverance, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.
Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden görüntüler gönderiyor.
Jezero, Kızıl Gezegen'in ekvator çizgisinin biraz kuzeyinde bulunan ve çarpma etkisiyle oluşmuş 49 km çapında bir krater.
Araç, Mars'ta kalışı süresince, gezegenin jeolojik yapısını, geçmişte ikliminin nasıl olduğununu inceleyecek, kaya örnekleri toplayacak ve geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
Üzerindeki ekipman sayesinde mikroskobik görüntü elde edebilen Perseverance'ın elde ettiği veriler Dünya'ya gönderilerek değerlendiriliyor.
NASA'dan daha önce paylaşılan fotoğraflar ise şöyle:
Video Haberler
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
- Dünya Kadınlar Günü'nde sokak ortasında kadına şiddet
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- CHP'li isimden AKP'lilere 'Ecdad' tepkisi
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, yazarımız Mine Söğüt'ün sözlerini hedef aldı
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- İmamoğlu, İYİ Partililerin tepkisine yanıt verdi
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- İttifak bozuluyor mu?
- Çiçekçi kadının kızı, Oxford'da eğitim görmüyormuş
- Dolarda Hakan Atilla etkisi