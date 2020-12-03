NATO'daki Doğu Akdeniz toplantısına Yunanistan katılmadı

03 Aralık 2020 Perşembe, 16:32

Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım’da NATO Karargahı’nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği bildirildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Türk tarafı, NATO Genel Sekreterinin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş; her zaman da iştirak edecektir” açıklamasında bulundu.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantılar yapılması Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

DOĞU AKDENİZ AYRIŞTIRMA TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLECEKTİ

Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi dönük ilk toplantısı, NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül’de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar 6 toplantı gerçekleştirilmişti.

NATO Karargahı’ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen “Teknik Düzenlemeler Metni” 1 Ekim’de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti.

Mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim’de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamalar, Yunanistan’ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. İlk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim'de tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafından olumlu cevap verilmemesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildi.

BAKAN AKAR: 'DİYALOGTAN YANAYIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ve birlik komutanları ile hafta başı yaptığı video konferans toplantısında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinerek, "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde, sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.