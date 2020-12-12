Nazlıaka: Yaşamın olduğu her yerde kadınların sesini çoğaltacağız
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki heyet gazetemize dayanışma ziyaretinde bulundu.
Gazetemizin Şişli merkez binasında, genel yayın yönetmenimiz Aykut Küçükkaya ile bir araya gelen CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayetleri sonucu Basın İlan Kurumu’nca verilen ilan kesme cezalarına ve genel yayın yönetmenimiz Aykut Küçükkaya’ya yönelik davalar karşısında gazetemizin yanında olduğunu ifade etti.
Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Başkanı olarak deneyimlerini ve hedeflerini de Küçükkaya ile paylaştı. Yaşamın olduğu her yerde kadınların varlığını ve sesini çoğaltacaklarını ifade eden Nazlıaka, şiddet gören tüm kadın ve çocuklara ulaşmak içinse ‘YaşamHak’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.
“ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN YAŞAM HAK PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK”
CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevine geldiği günden itibaren hedef odaklı bir performans sistemi kurduklarının altını çizen Aylin Nazlıaka, şiddet gören tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kadınlara ve kadın örgütlenmelerine yönelik de yeni çalışmalarının olduğunu belirten Nazlıaka, “Örgütlenmede eksik olduğumuz yerleri tespit edip hızla örgütlenmeye başladık. Daha önce kadın örgütümüzün bulunmadığı 62 ilçede kadın örgütlenmesini gerçekleştirdik. İlk seçimlerde iktidara geldiğimizde kuracağımız Kadın Bakanlığı ile Türkiye’de kadına yönelik şiddeti sonlandıracağız” dedi.
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için “Yaşam Hak” isimli günün her dakikası hizmet verecek çağrı merkezi projesini oluşturduklarını da ifade eden Nazlıaka, kadın kolları örgütleri ile birlikte 81 ilde yürüttükleri proje kapsamında şiddet gören kadınların ücretsiz barınma ihtiyacı, psikolojik destek, hukuki destek, duruşma takip desteği ve kadın dernekleri ile iletişim desteklerinin sağlanacağını belirtti.
Mağdur edilen kadınların 4448285 no’lu telefondan çağrı merkezine ve yasamhak.com adreslerine ulaşarak taleplerini iletebileceğini söyleyen Nazlıaka, “Yaşamın olduğu her yerde kadınların varlığını ve sesini çoğaltacağız. Şiddet ve baskı ile kadınların toplumdan izole edilmesine göz yummayacağız” dedi
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