Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: "Nobel, Türk iş insanı ve çalışanlarına verilmeli"

08 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Türkiye’de birçok sektörde ciddi rekabet olduğunu, finansmana ulaşmada sıkıntı yaşandığını, maliyetlerin yüksek olduğunu anlatarak, bu rekabetin yurtdışında kullanılması gerektiğini söyledi. Timur, bu ortamda öngörü yapılmadığını, o nedenle yeni yatırımların da olmadığını, maliyetler üçe katlandığı için bu yıl konut fiyatlarının artacağını anlattı.

2020’de 1 milyar 52 milyon TL ciro elde eden ve 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştiren Nef’in, New York projesi Saint Marks Place 21 Ocak’ta satışa çıkıyor. 210 milyon dolar proje büyüklüğüne sahip, 12 katlı olan ve kaba inşaatın tamamlandığı proje, 2021’in son çeyreğinde teslim edilecek.

Erden Timur, “ABD’de yaşanan durumun aslında hiçbir ülkede yaşanmasını temenni etmem. Yaşanan durumun Trump’ın yargılanmasına kadar gidebileceğini düşünüyorum Projemizi etkileyeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.