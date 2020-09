Nefes alıp verirken kişiliğimizi ele veriyoruz

15 Eylül 2020 Salı, 12:08

Türkiye’nin ilk online konferansları ile uzaktan moral konserlerini başlatan ve boşanma öncesi arabuluculuk, beyin resetleme ve öfke ile sinir ayrımı gibi birçok önemli projelere de imza atan Analiz uzmanı Taner Akkuş moderatörlüğünde ve Ahde Vefa Platformu başkanı Nuran Kırlak öncülüğünde ‘nefesten kişilik analizi’ konulu online seminer düzenlendi.

“İntihar vakalarının Dünya’da en çok yoğun olduğu Uzakdoğu ile soğuk ve sıcak iklimli olan Rusya ve Arap ülkelerinde çalışmalar yapan Akkuş, "Nefes alıp verirken aslında kişiliğimizi de ele veriyoruz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online düzenlenen programda platform üyeleri sordu, Analiz uzmanı Taner Akkuş’ta tek tek cevapladı.

Sorular ve merak edilen cevapları:

Nefes alıp vermenin kaç şekli vardır ve bunlar nelerdir?

Akkuş, “Nefes alıp vermenin dört şekli vardır.

Bunlar: Kısa nefes alıp uzun verme, uzun nefes alıp kısa verme, kısa nefes alıp kısa verme ve son olarakta uzun nefes alıp uzun verme” dedi.

Sıraladığınız özellikler her insanda aynı mıdır?

“Bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlıların kendi içindeki nefes alıp verirken (oturur,yatar,ayakta) sadece sığlığı ve ritimsel hızı ancak değişebiliyor.” diyen Analiz uzmanı Taner Akkuş, “iklim şartları, heyecan, korku ve dinginlik esnasında bile sıraladığımız bu dört şeklin yine değişmediğini gözlemliyoruz” dedi.

Nefes alıp vermenin dört ayrı şeklini kişilik analizine göre tek tek kısaca anlatır mısınız?

Akkuş, “Kısa nefes alıp uzun nefes verenler genel olarak dar gelirli bir hayat yaşamış, bu vesilesiyle de çok çile çekmiş insanlardır. Kendilerine zaman ayırmaya imkan bulamamış, etrafındaki sevdiklerinin mutluluğu için mücadele vererek ömür tüketmiş ama kendisine gelince de hayata dair yaşanabilecek tüm güzellikleri kendisi için öteleyen ama sevdiklerine gelince de son derece eli açık olan merhametli insanlardır.

Uzun nefes alıp kısa nefes verenler bencil, geçimsiz, her şeyden önce kendisini düşünen ve rahat tavırlarıyla vurdumduymaz bir kişiliğe sahip olan insanlardır. Daima kendisini için mücadele verir, etrafındaki insanları asla umursamaz ve menfi çıkarlar üzerine yaşayan dolayısıyla da yaptıkları her şeyde karşılık bekleyerek menfaat gözeten düşüncesiz ve gamsız insanlardır.

Kısa nefes alıp kısa nefes verenler geleceğe dair hep kaygısı olan ve hayatın olağan akışına yönelik daima endişeli olan insanlardır. İç hastalıkları olan panik atak, nefes darlığı ve astım gibi solunum yolu hastalıkları taşıyanlardır. Hayata dair yaşanan olumsuz tüm şeylerde tatsız ve tutsuz bir şekilde yaşayan, daima negatif düşünen ve suç işlemeye meyilli olarak ruhsal açıdan korkusal insanlardır.

Uzun nefes alıp uzun nefes verenler ise de, hayatın zorluklarına rağmen olumlu olumsuz yaşanan her şeyi olduğu gibi kabullenerek oluruna bırakan insanlardır. Sportif, sağlığına düşkün ve canı tatlı olan insanlardır. Kendisini seven, yaşamayı seven, eğlenmeyi seven, gezmeyi seven ve hayata daima pozitif bakabilen insanlardır.” vurgusunda bulundu.

Nefes alıp verme şeklinden bir diğerine geçiş yapılabilir mi, kişiliğimizde değişme olur mu?

Elbette değişir, diyen Analiz uzmanı Taner Akkuş sözlerine şöyle açıklık getirdi:“Bir denklem üzerinden örneklendirelim; Kısa nefes alıp kısa nefes verenler endişe, kaygı ve korku üzere bir dönem geçirdiklerini düşünürsek, ani kararlar ile verdiği kararlardan pişman olma duygularını yaşamaktan kurtulmak için, doğru nefes alma metotlarını kullanarak ve böylece beyne temiz oksijen göndererek doğru karar alma mekanizmasını harekete geçirmek suretiyle sağlıklı bir döneme geçmeyi sağlayabiliriz.” dedi.

Akkuş, “İsteyenlerin uzman bir nefes terapistine danışarak ve içsel anlamda kendini kötü hissettiren duygulardan iyi duygulara geçiş sağlamak adına doğru nefes almayı öğrenmeliyiz. Bu vesileyle stresten, öfkeden ve ani kararlar alarak yaptığımız hatalardan kurtulabiliriz. Gündelik yaşamda da böylece sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürebiliriz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Online düzenlenen programda, Ahde vefa platformu başkanı Nuran Kırlak ile seminere katılım gösteren platformun diğer üyeleri de Analiz uzmanı Taner Akkuş’a verdiği önemli bu bilgiler ışığında aydınlandıklarını dile getirerek teşekkür ettiler.