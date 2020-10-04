Nehre düşen çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

04 Ekim 2020 Pazar, 09:17

8 gün önce Bismil ilçesine bağlı Kenan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu aile Dicle Nehri kenarında ilerlerken 2 yaşındaki çocukları suya düşüp akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni 8 gün sonra Kenan ve Sarı köyleri arasında bulundu.

Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.