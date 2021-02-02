Neil Young arşivinden çıkan bir kayıp albüm: 'Johnny’s Island'
Son yıllarda arşivini kazarak daha önce yayımlanmamış kayıtları albümleştiren Neil Young’ın 1982’de Honolulu, Hawaii’deki Commercial Recorders stüdyosunda kaydedilen ve hiçbir zaman paylaşılmayan "Johnny’s Island" albümü yayımlanacak.
Bu yıl "Road Of Plenty" adını verdiği bir başka albümde 80’lerde yaptığı kayıtları derleyeceğini açıklayan Neil Young, bir derleme albüm daha hazırlıyor.
Müzisyen, diskografisinin en "pop" işlerinden biri olan Trans’le aynı yıl ve aynı ekiple kaydedilen "Johnny’s Island"ın şu sıralar Neil Young Archives bünyesinde elden geçirildiğini söyledi. Albümde "Big Pearl", "Island In The Sun" ve "Love Hotel" gibi daha önce hiç duyulmamış Neil Young şarkılarının yanı sıra kimi tanıdık tınılar da yer alacak.
1995’te verdiği bir röportajında bu albümden bahseden Neil Young, “Island in the Sun” adını kullanmıştı. O dönem Geffen Records’a “Trans”tan önce bu albümü önerdiklerini anlatan Young, bu kayıp albümü “yelkencilik, adalar ve deniz hakkında tropik şarkılar” sözleriyle tanımlamıştı. Aynı röportajda bu albümde yer almasını planladıkları kimi şarkıların “Trans”e dâhil edildiğinden bahsetmişti.
'WAY DOWN IN THE RUST BUCKET'
bantmag'in aktardığına göre Neil Young & Crazy Horse’un 1990’da Santa Cruz’da verdiği konser de film ve albüm olacak. “Way Down in the Rust Bucket” adlı çalışma, çoğunlukla o yıl çıkan “Ragged Glory” albümünden şarkılar içeriyor.
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