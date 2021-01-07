Neil Young, şarkılarının haklarını 150 milyon dolara sattı
Kanadalı folk-rock müzik şarkıcısı Neil Young, bin 180 bestesinin telif haklarını 150 milyon dolara şarkı yönetim şirketine sattı.
Hipgnosis Songs Fund adlı şarkı yönetim şirketi, 75 yaşındaki Kanadalı folk-rock müzik şarkıcısı Neil Young’ın yazdığı, aralarında Heart of Gold gibi hit şarkıların da yer aldığı bin 180 eserin haklarını yaklaşık 150 milyon dolara satın aldı.
NTV'nin aktardığı habere göre, müzik endüstrisinin ünlü girişimcisi Merck Mercuriadis’in kurduğu şirket, haklarını satın alarak şarkıları dijital platforma taşıyor. Mercuriadis, hit şarkıların, Spotify gibi yayın hizmetlerine kaydolan tüketicilerden güvenilir gelirler sağlayacak birer varlık kaynağı haline geldiğine inanıyor.
“İlk Neil Young albümümü yedi yaşındayken aldım” diyen Mercuriadis, “Neil Young ve müziği o günden beri benim dostum oldu” ifadesiyle ünlü şarkıcının eserlerinin önemini vurguladı.
2018'de Londra borsasına kaydolan Hipgnosis Songs Fund şirketi, şarkı telif ücretlerini ödemek için 1,4 milyar dolarlık öz sermayeyle kuruldu.
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