Netanyahu köşeye sıkıştı: İsrail'de protestolar büyüyor

26 Temmuz 2020 Pazar, 10:41

Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" sloganları yükselirken, İsrail yönetimi bölgede saldırılarını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Planı" adını verdiği Filistin’i ilhak planını uluslararası kamuoyunda yeterli desteği alamadığı için hayata geçiremeyen ve bu nedenle ülke içinde siyasi kriz yaşayan İsrail yönetimi, son bir haftada Suriye’ye yönelik iki hava saldırısı düzenlemesiyle dikkat çekti.

SURİYE HEDEFTE

İsrail ordusu, önceki gece Suriye’de Kuneytra ilinin kuzey kırsalındaki Hadar beldesini hedef aldı. Yapılan hava saldırısında sivillere ait bir ev ve araç zarar gördü. İsrail ordusu, söz konusu saldırıya, "Suriye’den İsrail tarafına mühimmat atıldığını" gerekçe gösterdi. Şam yönetimi ise El Ahbar televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırısına neden olacak bir müdahale olmadığını, saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü, tehditlere geçit verilmeyeceğini beyan etti.

İsrail hafta başında da Şam Havalimanı yakınlarını hedef alan bir hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda biri Lübnan Hizbullah üyesi beş kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, bu saldırı sonrası BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’nin güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atacağını açıklamıştı. Aynı zamanda, İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri’ni de gündeme getiren Caferi, İsrail’in işgali ve hava saldırılarının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu savunmuştu.

LÜBNAN’A TEHDİT

Birgün'de yer alan habere göre, İsrail ordusu aynı zamanda Lübnan yönetimini de tehdit eden açıklamada bulundu. İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan’dan gelebilecek her saldırıdan Lübnan hükümetini sorumlu tutacaklarını belirtti. Açıklamada, "İsrail, kuzey sınırını tüm düşman tehditlerinden korumaya yönelik hazırlığını artırıyor. Buradan gelecek her eylemden Lübnan hükümetini sorumlu tutarız" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Lübnan sınırındaki birliklere takviye yapıldığı da duyuruldu.

EYLEMLER ARTIYOR

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" talebiyle düzenlenen eylemler de artıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun "rüşvet ve yolsuzluk" suçlamalarıyla yargılandığı dava devam ederken Tel Aviv’de ve Batı Kudüs’te hükümet karşıtı eylemler düzenleniyor. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde, ülkede koronavirüs sürecinde işsizlik oranının yüzde 21’e çıkması nedeniyle ekonomik kriz de protesto ediliyor.

İç siyasette kriz yaşayan Netanyahu hükümetinin, sınır komşuları Suriye ve Lübnan’a dönük saldırganlığını ve Filistinlilere dönük baskılarını artırması dikkat çekiyor. İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te önceki gün evlere baskın düzenleyerek üç Filistinli çocuğu gözaltına almıştı.