Netflix CEO'sundan, Prens Harry ve Meghan Markle açıklaması: 'Zekiler'

11 Eylül 2020 Cuma, 09:48

Netflix'in CEO'su Reed Hastings Çarşamba günü CNBC'ye çıkarak, Meghan ve Harry çiftinin Netflix'e özel belgeseller, belgesel diziler, özel filmler, senaryolu şovlar ve çocuk programları yapmasını içeren anlaşmadan dolayı "büyük heyecan duyduğunu" ifade etti.

"Zeki" olmaları ve aldıkları ilk teklifi kabul etmemeleri sebebiyle çifti öven Hastings, "Destansı bir eğlence olacak, anlaşma büyük heyecan veriyor" dedi.

Tutarın 100 milyon dolar (yaklaşık 745 milyon TL) civarında olduğunu belirten haberler yapılsa da, Dük ve Düşes'in anlaşmadan ne kadar kazandığı henüz net değil.

Dük ve Düşes'in yeni TV programlarının "gelecek yılın en heyecan verici, en çok izlenen içerikleri arasında yer alacağına" inandığını belirten Hastings, "Zekiler, tüm büyük firmalarla görüştüler. Eksiksiz ve en iyi teklifi oluşturduğumuza inanıyorum ve onlarla geniş bir eğlence yelpazesi ortaya koyacağız" dedi.

Netflix CEO'su, seyircinin eski Suits dizisi yıldızını ekranda görmeyi beklememesini belirterek çiftin daha çok yapım tarafında yer alacağını da çıktığı televizyon yayınında teyit etti:

Çiftin asıl odağı yapımcı olmak ve yapım kapasitesi oluşturmak yönünde, bu yüzden kilit nokta bu. Hikaye açısından harika bir bakış açısı geliştirdiler, biz de onlarla bu temelde çalışacağız.

Anlaşmayı bu ay açıklayan kraliyet çifti, yeni girişimlerinin "bilginin yanı sıra umut da veren içerik yaratmaya" odaklanacağını ifade etmişti.

Meghan ve Harry yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hem birbirinden bağımsız hem de bir çift olarak yaşamlarımız, insan ruhunun cesaret, dayanıklılık ve bağlanma ihtiyacı konularındaki gücünü anlamamıza imkan tanıdı.

Dünya genelinde insanlara ve amaçlara ışık tutmak için çeşitli topluluklar ve çevreleriyle yaptığımız çalışmalarımız aracılığıyla odağımız insanlara bilginin yanı sıra umut da sunan içerik yaratmak olacak.

Yeni ebeveynler olarak, gerçekçi ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısından güçlü hikaye anlatımı kadar ilham verici aile programları yapmak da bizim için önem taşıyor."

Çift, Netflix'le yaptığı yeni anlaşma öncesinde, Ocak'ta kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden çekilmeyi ve mali bağımsızlık kazanmayı amaçladığını açıklamıştı.

Yakın zamanda oğulları Archie'yle beraber Kaliforniya'ya taşınan Dük ve Düşes, anlaşmayı imzaladıktan sonra, kraliyet konutu Frogmore Cottage'ı yenilemek için kullandıkları 3,1 milyon dolarlık (yaklaşık 23,1 milyon TL) kamu kaynağını geri ödemişti.

Kaynak: Independent Türkçe