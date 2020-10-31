Netflix, sadece sesin olacağı yeni bir mod test ediyor
Netflix, sadece sesin olacağı yeni bir mod denemeye başladı. Bu yeni mod, Netflix kullanıcılarına istedikleri içeriğe görüntü olmadan, tıpkı podcast gibi sadece dinleyerek erişmelerini sağlayacak.
"Present Company with Krista Smith", "Strong Black Legends", "You Can’t Make This Up" gibi kurmaca olmayan podcast’lerin ardından yaklaşık bir yıl önce "The Only Podcast Left" ile kurmaca podcast alanına da giren Netflix, şimdi de dijital platformunda sadece ses üzerine kurulu bir mod test ediyor.
Android uygulamasının kodlarında tespit edilen yeni bir özelliğe göre, Netflix yakında kullanıcıların bir içeriği sadece sesli olarak dinleyebilmelerine izin verecek.
Bu yeni mod, Netflix kullanıcılarına istedikleri içeriğe görüntü olmadan, sadece dinleyerek erişmelerini sağlayacak. Bu şekilde enerji ve veri kullanımı tasarrufunun önünü açacak.
XDA-Developers ekibinin fark ettiği yeni Android güncellemesi, Netflix’in uygulamaya ‘arka planda ses oynatma’ özelliği eklemeye çalıştığını ortaya çıkardı.
Ses oynatma özelliği, bir içeriğin videolu olarak değil de yalnızca ses biçiminde arka planda oynatabilmeyi sağlıyor.
XDA’in paylaştığına göre, 7.79.1 sürüm numaralı Netflix Android uygulamasının kodlarında şu dizeler yer alıyor:
Burada ses oynatma modu, string name’lerdeki ‘audio_mode…’ kodlarında görülüyor. Dizelerden anlaşıldığı üzere kullanıcılar, sesi oynattığı müddetçe videoyu devre dışı bırakabilecekler.
Şimdilik test aşamasında olan özelliğin Netflix’e eklenip eklenmeyeceği henüz bilinmiyor.
Kaynak: Filmloverss, Hardware Plus
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