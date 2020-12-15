New York Belediye Başkanı’ndan ‘tam karantina’ uyarısı
Eyalette Coivd-19 vakalarının hızla arttığını belirten New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği uyarısında bulundu.
Bill de Blasio, CNN International’a eyaletteki Covid-19 durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Blasio, "Mayıstan bu yana koronavirüs enfeksiyonlarında görülmemiş seviyelere ulaşıldığını görüyoruz" dedi.
Virüsün artışının önüne geçilmesi gerektiğini belirten de Blasio, eyalette açık kalması zorunlu yerler dışında bütün iş yerlerinin kapanacağı tam karantina uygulamasına geçilebileceğini söyledi.
New York'ta bugün tüm restoranlarda içeride hizmet verme yasaklandı.
ABD genelinde Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, koronavirüsten ölenlerin sayısı 307 bini geçerken, 16 milyondan fazla kişi ise enfekte oldu.
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