New York Times'da yayımlanan 'Orduyu sahaya sürün' makalesi istifa getirdi

ABD merkezli New York Times gazetesinde, Floyd protestolarına karşı "Orduyu sahaya sürün" başlıklı makaleyi yayımlayan yorum sayfası editörü James Bennet istifa etti. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın kaleme aldığı makale, gazete çalışanlarının tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından çok sayıda çalışan utanç duydukları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaparken, gazetenin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger çalışanlara gönderdiği notta “Şirket genelinde acı dolu bir haftaydı” dedi.

ABD’nin askeri güçlerinin ‘sahaya inmesini’ savunan makale 3 Haziran’da yayımlandı. Gazete çalışanları ve sosyal medyadan gelen tepki üzereine New York Times, 5 Haziran günü makaleye ‘standartların altında kaldığını ve yayımlanmaması gerektiğini’ belirten bir not ekledi.

James Bennet, the editorial page editor of The New York Times, has resigned after a controversy over an Op-Ed by Senator Tom Cotton that called for military force against protesters in American cities https://t.co/Tt6PwmowZv

Makaleye eklenen notta şu ifadelere yer verildi: “Senatör Cotton’un ileri sürdüğü temel argümanlar -sakıncalı bulunsa da- mevcut tartışmanın haber değeri olan bir kısmını temsil ediyor. Ancak konunun hayati önemi, senatörün etkili konumu ve savunduğu fikirlerin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, makale en üst düzeyde incelemeye tabi tutulmalıydı.”

Duvar'ın aktardığına göre, tepkiler bu eklemelerle de dinmezken, gelinen noktada 2016 yılından bu yana gazetede çalışan James Bennet istifa etti, editör yardımcılarından Jim Dao ise haber merkezine atandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce birçok kez ‘sahte haber yapmakla’ suçladığı gazetede yaşananları şöyle yorumladı: “Yorum editörü bugün New York Times’ı bıraktı. Bu doğru, büyük senatörümüz Tom Cotton’ın kaleme aldığı mükemmel yorum yazısı yüzünden ayrıldı. ŞEFFAFLIK! Arkansas eyaleti Tom’la gurur duyuyor. New York Times sahte habercilik yapıyor.”

Opinion Editor at @nytimes just walked out. That’s right, he quit over the excellent Op-Ed penned by our great Senator @TomCottonAR. TRANSPARENCY! The State of Arkansas is very proud of Tom. The New York Times is Fake News!!!