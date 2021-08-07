New York'ta 2 Myanmarlı, ülkelerinin darbe karşıtı BM Büyükelçisi'ne suikast girişiminden tutuklandı
ABD'de iki Myanmar vatandaşı askeri darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a suikast girişimi iddiaları üzerine tutuklandı.
New York'ta federal mahkemeye sunulan iddianameye göre, Phyo Hein Htut ve Ye Hein Zaw isimli iki Myanmar vatandaşı cunta karşıtı Myanmar Büyükelçisi'ne suikast teşebbüsünde bulundu.
Myanmar ordusuna silah satan Taylandlı bir silah tüccarının bu iki kişiyi Myanmar'ın BM Büyükelçisi'ni görevi bırakması için sindirmek yoksa öldürmek için kiraladığı belirtilen iddianamede, bu kişilerin tutuklandığı ifade edildi.
MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor. Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ise şimdiye kadar en az 939 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Afgan göçmenler arasında neden kadın ve çocuk yok?
- Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
- Orman aynı akşam kül oldu
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Mehmet Ağar ile fotoğrafı ortaya çıktı
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Yargıtay açıkladı! İşte en çok artan ve azalan partiler
- İlk ifadesi ortaya çıktı