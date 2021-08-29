New York'ta Afganistan protestosu
ABD'nin New York kentinde yüzlerce Afgan, yakın zamanda Afganistan'ı ele geçiren Taliban'ı protesto etti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, New York kentinde "Afganistan’a Özgürlük’’ adı altında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
Afganistan başkenti Kabil'i yakın zamanda ele geçiren Taliban’ı protesto eden kalabalık Müslüman ülkelere Afgan kadınları korumaları için çağrıda bulundu.
New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler "Afganistan'ı kurtarın", "Mültecilere izin verin" "ABD bizi aldattı" yazılı pankartlar açtı.
Grup, daha sonra Birleşmiş Milletler binası önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.
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