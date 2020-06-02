New York'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

02 Haziran 2020 Salı, 20:31

New York'ta, siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı. Dün gece çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının uzatılması kararı alındığını açıkladı.

De Blasio düzenlediği basın toplantısında, tüm hafta boyunca sokağa çıkma yasağının saat 20.00'de başlayacağını ve gelecek hafta pazartesi 05.00'te sona ereceğini söyledi.

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue),Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar yağmacıların hedefi oldu.

Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu.

25'e yakın kentte ise Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokuldu.