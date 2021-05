Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar İstanbul'daki finali istiyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:59

Şampiyonlar Ligi hayaline geçtiğimiz sezon çok yaklaşan ancak finalde Bayern Münih'e kaybeden PSG, bu rüyasını bu sezon gerçeğe dönüştürmek isterken, Brezilyalı yıldız Neymar takımının hedeflerini gerçekleştirmesi için Manchester City ile oynanacak rövanş karşılaşmasında elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

PSG'nin 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde yer alması için Manchester deplasmanında en az iki gollü bir galibiyet elde etmesi gerekiyor.

NEYMAR NE SÖYLEDİ?

Parc des Princes'ta oynanan ilk maçı 2-1 kaybetmelerine rağmen Manchester'a tur için gideceklerinin altını çizen Neymar, son ana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti:

"Manchester City'ye karşı oynadığımız ilk maç oldukça zordu. İstatistikler ne söylerse söylesin, kazanma şansımız düşük olsa da inancımızı korumalıyız.

"Bence her Parisli bize inanmalı. Takımım için her şeyi yapacağım. Sahada ölmem gerekse bile PSG'nin finale çıkması için son düdük çalana kadar her şeyimi vereceğim."

NEYMAR BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle beklenen istatistiklerin altında kalan 29 yaşındaki yıldız, forma giydiği 25 maçta rakip fileleri 15 kez sarsarken, altı kez de gol pası verdi.

Ligde yedi golde kalan Neymar, PSG'ye transfer olduğu 2017-2018 sezonundan bu yana en düşük skorlu sezonunu geçiriyor.

DAHA ÖNCE KAZANMIŞTI

Avrupa'ya 2013-2014 sezonunda Barcelona formasıyla adım atan Neymar, ikinci sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

2014-2015 sezonunda Luis Enrique yönetiminde en büyük kupaya uzanan Neymar, söz konusu sezonu 51 maçta 39 gol ve 8 asistle tamamlayarak kalitesini ortaya koymuştu.