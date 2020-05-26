Nijerya Devlet Başkanı: Yiyecek ithal edecek paramız yok
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin yiyecek ithal edecek parası kalmadığını belirterek daha fazla üretim için çiftçilere çağrıda bulundu
Afrika ülkesi Nijerya, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana gıda fiyatlarının yükseldiği Nijerya'da, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümet gelirlerinde büyük düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş, artan gıda güvensizliği ve yükselen gıda fiyatları ülkede açlık krizini gündeme getirdi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin yiyecek ithal edecek parası olmadığını belirterek, çiftçilere ülkeye yetecek kadar mahsul üretmesi çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 200 milyon nüfusu bulunan ülkede salgından önce de yeterli tarım ürünü bulunmadığını, salgınla birlikte üretimin daha da gerilediğini kaydetti.
(İHA)
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