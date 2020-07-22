Nobel Ödül Töreni iptal edildi
İsveç’te her yıl, ‘Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi’ kategorilerinde verilen, dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel için bu yıl tören düzenlenmeyecek. 2020 Nobel Ödülü kazananları açıklanacak ancak her zaman 10 Aralık’ta düzenlenen ve yaklaşık 1.300 misafir ağırlayan tören devam etmeyecek.
Koronavirüs salgını, her yıl Aralık ayının ikinci haftası düzenlenen Nobel Ödül Töreni'nin, yaklaşık 64 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.
Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.
Nobel Ödül Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.
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