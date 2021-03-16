Nokia gelecek 2 yılda 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia, maliyetleri kısmak ve araştırma faaliyetlerine daha fazla yatırım yapabilmek için iki yıl içinde 10 bine kadar çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Nokia'nın CEO'su Pekka Lundmark
Nokia, açıkladığı bu planla İsveçli rakibi Ericsson ve Çinli rakibi Huawei'ye karşı rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor.
Geçen yıl Nokia'nın CEO'luk görevine gelen Pekka Lundmark, kendisinden önceki yönetimin ürün konusunda attığı yanlış adımlar sonrasında şirketin 5G teknolojisindeki azalan rekabetçiliğini ve olumsuz etkilenen hisseleri iyileştirmek için bazı değişiklikler yapmakta.
Lundmark, geçen yıl Ekim ayında duyurduğu yeni strateji kapsamında Nokia'nın dört ayrı işletme grubuna ayrılacağını ve şirketin 5G teknolojisine öncülük etmesi için "ne gerekirse yapacağını" açıklamıştı.
Lundmark'ın, Perşembe günü yapılacak toplantıda uzun vadeli stratejisini sunması, eylem planlarını tartışması ve mali planları belirlemesi bekleniyor.
Nokia yaptığı açıklamada, 2023'e kadar yaklaşık 600 milyon Avro ile 700 milyon Avro büyüklüğünde yeniden yapılanma maliyetinin olacağını öngördü.
Nokia'nun şu anda 90 bin çalışanı bulunuyor. Şirket 2016 yılında Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra da binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.
Nokia'nın geçen yıl binden fazla kişiyi işten çıkardığı Fransa'daki birimleri ise mevcut yeniden yapılanmanın dışında tutulacak.
Şirket, Şubat ayında açıkladığı beklentilerde, 2021 yılı cirosunun 20.6-21.8 milyar Avro'ya düşeceğini belirtmişti. Nokia'nın 2020 cirosu 21.9 milyar Avro olmuştu.
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