Norveç Rus diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı etme kararı aldı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:31

Norveç TV kanalı NRK’nın haberine göre, Norveç polisi, 15 Ağustos’ta ‘ülkenin çıkarlarına zarar verebilecek’ gizli bilgileri yabancı bir ülkeye vermekle suçlanan 50 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı. Norveçli olduğu belirtilen kişinin bir Rus istihbarat yetkilisi ile görüştüğü öne sürüldü.

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın olayla ilgili olarak bir Rus diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi. Diplomatın, ‘diplomatik statüyle bağdaşmayan’ bir şekilde hareket ettiği ve Rusya Büyükelçiliği ticaret departmanında çalıştığı ifade edildi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, Norveç TV kanalı NRK’ya yaptığı açıklamada, kararın ‘Rus diplomatın Norveçli bir casusla görüştüğü için’ verildiğini aktardı. Ayrıca, diplomatın adının açıklanmayacağı da ifade edildi.

Haberde Norveç’teki Rus Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadığı ifade edildi.