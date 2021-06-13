Nusaybin'de yaşamını yitiren öğretmene gözyaşlarıyla veda
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenden biri olan Suzan Basın (28) defnedildi.
Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra Suzan Basın'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Nusaybin'e getirildi.
Burada aralarında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve yurttaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.
Suzan Basın'ın cenazesi Yeni Hacılar Mezarlığında defnedildi. Definden sonra Basın'ın babası Emin Basın ve ailesi taziyeleri kabul etti.
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