Nusaybin'de yaşamını yitiren öğretmene gözyaşlarıyla veda

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmenden biri olan Suzan Basın (28) defnedildi.

(İHA)
13 Haziran 2021 Pazar, 14:39
Nusaybin'de yaşamını yitiren öğretmene gözyaşlarıyla veda
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Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra Suzan Basın'ın cenazesi ailesi tarafından alınarak Nusaybin'e getirildi.

Burada aralarında Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve yurttaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı.

Suzan Basın'ın cenazesi Yeni Hacılar Mezarlığında defnedildi. Definden sonra Basın'ın babası Emin Basın ve ailesi taziyeleri kabul etti.


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