Nusaybin’in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA
05 Ağustos 2021 Perşembe, 08:14
Nusaybin’in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı
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Valilikten yapılan açıklamada, Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 0..00’ten itibaren bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sona erene kadar Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve mezraları sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

Valllik açıklamasında yurttaşların güvenliği vurgusu yapıldı.


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