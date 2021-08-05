Nusaybin’in 4 kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 08:14

Valilikten yapılan açıklamada, Ağustos 2021 Perşembe günü saat: 0..00’ten itibaren bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sona erene kadar Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve mezraları sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

Valllik açıklamasında yurttaşların güvenliği vurgusu yapıldı.