O ilde de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildi
Kahramanmaraş Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ek tedbir kararı aldı.
Kurul, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren kademeli mesai uygulanmasını kararlaştırdı.
Buna göre, kent genelinde mesai saatlerinin sağlık ve belediye personeli için 08.00-17.00, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli için 09.00-18.00 olarak, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları personelleri için 08.30-17.30 olarak düzenlenmesine karar verildi.
Açıklamada, ayrıca koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 25’ine kadar ayakta yolcu alınmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.
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