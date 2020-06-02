Öfke ABD sınırlarını aştı: Adalet yoksa barış yok!

02 Haziran 2020 Salı, 02:00

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde geçen hafta polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyah vatandaş George Floyd’un ardından patlak veren ve tüm ülkeye yayılan isyan dalgası, altıncı gününde de sürdü. Sosyal adaletsizliğin, yoksulluğun ve güvencesizliğin küresel çapta sosyal patlamalara yol açtığı ve koronavirüs salgınının tetiklediği ekonomik krizin tüm ülkeleri vurduğu bir dönemde gelen ırkçılık karşıtı protestolar, önceki gün ABD sınırlarını aştı.

Uluslararası Af Örgütü, ABD polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken Almanya, Yeni Zelanda ve İngiltere’de de protesto gösterileri vardı.

4 BİN GÖZALTI

Protestoların altıncı gününde de ABD’nin dört bir yanı, gündüz kitlesel adalet yürüyüşlerine, gece ise güvenlik güçleri ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Eylemciler “adalet yoksa huzur yok”, “nefes alamıyorum”, “siyahların hayatı önemlidir” sloganları attı.

ABD’nin en az 15 eyaletine Ulusal Muhafız güçleri konuşlandı. ABD basınına yansıyan bazı haberlerde ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 4 bini geçtiği aktarıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio’nun da eylemlerde gözaltına alındığı, kısa süre sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bu arada bir tanker sürücüsü aracı, Minneapolis kentine uzanan otoban çevresinde protestocuların üzerine sürdü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralan olmazken protestocular, taşlar atıp tankerin üzerine çıkarak sürücüyü durdurdu. Sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde ise Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, protestolarda 2 üniversite öğrencisini gözaltına alırken “aşırı güç” kullanan 2 polisin kovulduğunu, 3 polisin de masa başı göreve alındığını açıkladı.

POLİSTEN COPLU SALDIRI

Floyd’un öldürülmesine tepki olarak patlak veren protestolarda polis şiddetinden nasibini alanlar arasında, Hollywood yıldızı John Cusack de vardı. ABD’li oyuncu, polisin kendisini tehdit edip copla kovaladığı görüntüleri, “Polisler yanan bir arabayı kameraya çekmemden hoşlanmadı, coplarla üzerime geldiler. Bisikletime vurdular” mesajıyla Twitter’dan paylaştı.

BASIN HEDEFTE

ABD’de polis karşıtı gösteriler sırasında hem polisin hem göstericilerin hedefindeki basın mensupları zor anlar yaşıyor. Geçen hafta olayların patlak verdiği Minneapolis şehrinde canlı yayın yapan, CNN televizyonu muhabiri Omar Jimenez, ekibiyle birlikte yayın sırasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, geçen cumadan beri gösteriler sırasında basın mensupları, 20’den fazla şiddet olayının hedefi oldu. Dün de bir foto muhabirinin polisin attığı gaz fişeği sonucu bir gözünü kaybettiği belirtildi.

Habere göre Beyaz Saray yakınında düzenlenen gösterilerde, Başkan Trump’a yakınlığıyla bilinen FOX News haber kanalının ekibi, protestocuların saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Haberde, Basın Özgürlüğü Muhabirleri Komitesi yöneticisi Bruce Brown, 1968’de Chicago’da Demokrat Parti toplantısında gazetecilere saldırılmasından bu yana ülkede, medya mensuplarına karşı en sert saldırıların olduğunu belirtti.