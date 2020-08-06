Oğluyla kavga eden gurbetçi genci tüfekle öldürdü
Şiddet kültürü Türkiye'yi sardı. Bireysel silahlanmaya yönelik iktidarın akılcı bir mücadele çalışmasının olmaması ateşli silahlara bağlı saldırı ve ölümlerin sayısının git gide artmasına neden oluyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Erol E. (48) oğluyla tartışan gurbetçi Emre Küçükdurak'ı (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Sofulu Mahallesi'ndeki Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve 10 gün önce izne gelen Emre Küçükdurak ile ilçede oturan Erol E.'nin oğlu arasında bir süre önce kavga yaşandı.
Dün saat 18.30 sıralarında Emre Küçükdurak ile Erol E. meydanda karşılaştı. Bu kez Erol E. ile Emre Küçükdurak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erol E., tüfekle Küçükdurak'a ateş açtı.
Vücuduna saçma isabet eden Emre Küçükdurak yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Emre Küçükdurak, kurtarılamadı.
E.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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