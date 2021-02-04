Çin'de öğrencilerin okulda telefon kullanması yasaklandı

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:30

Bakanlık tarafından yayınlanan yeni bir genelgeye göre, öğrenciler artık ebeveynlerinin yazılı izni olmadan cep telefonlarını okula getiremeyecek. Yetkililer, gençlerin görme yeteneklerini korumak, konsantrasyon seviyelerini arttırmak ve internet bağımlılığını önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı.

Çin Eğitim Bakanlığı, ebeveynleri, okul saatleri sırasında çocuklarıyla iletişime geçmenin farklı yollarını bulmaya teşvik ediyor. Çin'de yayımlanan China Daily adlı günlük gazetede yer alan habere göre, kararın uygulanabilir olup olmadığı konusunda ebeveynler arasında hararetli tartışmalar yaşanıyor.

YASAĞA TEPKİLER

Sina News adlı teknoloji şirketinin internet üzerinden yaptığı bir ankete oy veren yaklaşık 27.000 kişi, okul saatlerinde uygulanan yasaklara bir yenisinin eklenmesine gerek olmadığını belirtti. Bazı vatandaşlar ise çocukların okuldan çıktıktan sonra telefonlarını aşırı düzeyde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

İddiaya göre, Çin'deki birçok okul yasağın olmadığı dönemde de çocukların okul saatinde cep telefonu kullanmasını kısıtlıyor ve kuralları çiğneyen öğrencilerin telefonları gözleri önünde parçalanarak yok ediliyordu.