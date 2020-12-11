Öğretmen ve öğrencilerin kullandıkları bilgisayarlar için CHP’li Tığlı’dan teklif: 'KDV’yi sıfırlayalım'
CHP’li Necati Tığlı, öğretmen ve öğrencilerin, uzaktan eğitimde kullandıkları bilgisayarların KDV’den muaf tutulması için yasa teklifi hazırladı. Tığlı, “Kumar dediği şans oyunları yandaşına geçince vergiyi sıfırlayan iktidar, elini vicdanına koysun” diye konuştu.
Şans oyunlarında sıfırlanan KDV’nin, uzaktan eğitimdeki milyonlarca öğretmen ve öğrencinin bilgisayarında yüzde 18 olarak uygulanması tepki çekti. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Bu durum önceliğin eğitimden yana değil de şans ve yandaş oyunlarından yana olduğunu gösterdi” dedi.
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP’li Necati Tığlı, mart ayından bu yana yüz yüze eğitime kapalı olan okullarda hem dersler hem de sınavların Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Birçok evde uzaktan eğitim alan birden fazla öğrenci bulunurken birçoğunda bir tane bile bilgisayar olmadığına işaret eden Tığlı, “Döviz kurundaki artış ve uzaktan eğitim sürecinde artan taleple birlikte fiyatı oldukça artan bilgisayara ulaşmak artık daha fazla maddi külfet demek” diye konuştu.
‘ACİL ÇÖZÜM GEREK’
Tığlı, sorunun çözümü için TBMM Başkanlığı’na Katma Değer Vergisi (KDV) Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi verdi. Teklifte, online eğitimin başladığı ilk günden beri masaüstü, dizüstü bilgisayar ve tablet almakta zorlanan öğretmenler ve öğrenciler için çok acil olarak bir çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.
Teklif ile yasaya “Covid-19 tedbirleri kapsamında EBA üzerinden evlerinde eğitim veren öğretmenlerin ve eğitim alan öğrencilerin uygun fiyata bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet alabilmeleri için 31 Aralık 2021 tarihine kadar KDV’den muaf tutulacaklardır” ibaresi eklenmesi öngörülüyor. CHP’li Tığlı teklife ilişkin şunları söyledi: “Daha düne kadar ayıplı, kumar gibi değerlendirilen, söylemediğini bırakmadığı, haram olduğunu üstüne basa basa ifade ettiği şans oyunlarını Demirören Grubu’na devreden iktidar, şimdi ise bunları KDV’den muaf tutarak teşvik ediyor. Devlet vergilendirerek büyük kazanç elde ederken, kumar dediği şans oyunları yandaşına geçince teşvik eden iktidar, elini vicdanına koymalı öğretmenlerin, öğrencilerin alacağı bilgisayar, tablet ve laptoplarda KDV oranını sıfırlamalı ve KDV’den muaf tutmalı.”
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