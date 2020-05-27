Öğretmenlere 'zorunlu' cuma namazı görevi: Gönüllü olmazsanız biz görevlendiririz

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:55

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan ve iktidarın normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs’ta toplu ibadete açılacak olan camiler için öğretmenlerin görevlendirildiği ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; İlçe Milli Eğitim müdürleri, 29 Mayıs günü cami avlularında kılınacak cuma namazı öncesinde erkek öğretmenlerin camiye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtmak için görev almasını istedi. Karara itiraz eden öğretmenlere, “Gönüllü olmazsanız, biz görevlendiririz” denildi.

İlçe Milli Eğitim müdürlükleri, ilçe camilerinde görev alacak en az 200 erkek öğretmene ihtiyaç duyulduğunu belirterek, okul müdürlerinden görevlendirme yapmalarını istedi.

“WHATSAPP GRUPLARINA GÖNDERİLDİ”

Okul müdürleri, İlçe Milli Eğitim müdürlerinden gelen talimat üzerine, öğretmenlerin de içinde olduğu WhatsApp gruplarına İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini gönderdi.

Manisa’daki bir ilçe milli eğitim müdürünün, öğretmenlere ilettiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Genelge doğrultusunda, gönüllü 200 erkek öğretmene ihtiyaç vardır. Sadece Cuma namazı saatinde, namaz kılınan yerde sosyal mesafe, hijyen, maske gibi konularda görev yapılacak olup, polis desteği sağlanacaktır. Görev süresi, Cuma namazı boyunca ortalama bir saat kadardır. Görev alacak arkadaşların, sonraki görevlendirmelerde bu durumu göz önüne alınacaktır.”