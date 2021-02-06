Okul yöneticisi olmak için Eğitim Sertifikası şartı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek yöneticilerin görevlendirilmelerine dair yeni düzenlemeler eklendi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı‘na (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak yöneticilerden "Eğitim Yönetimi Sertifikası" istenecek. Yönetmelikle birlikte müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimi alanında düzenlenecek programa katılmaları istenecek. Eğitim Yönetimi Sertifikası’nın geçerlilik süresi ise 8 yıl olacak.

YAZILI SINAV SONUCU 3 YIL GEÇERLİ

Eğitim yönetimi sertifika programı uzaktan veya yüz yüze eğitim kapsamında sürdürülebilecek. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirmede; yazılı sınav puanının yüzde 50'si, değerlendirme sonucu alınan puanın yüzde 30'u ve sözlü sınav sonucu alınan puanın ise yüzde 20'si dikkate alınacak. Yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirmede; yazılı sınav puanı ile akademik ve mesleki gelişimi, kurum geliştirme deneyimi ve okul geliştirme deneyimine yönelik kriterler dikkate alınacak. Yüksek puan alan adaydan başlamak üzere eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olacak. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı birden fazla kullanılamayacak.

DEĞERLENDİRMEDE BAŞARILI OLMAYANIN GÖREVİ SONA ERECEK

Görevleri devam eden yöneticilerin yeniden başvuruda bulunmak istemeleri halinde 4 yıllık görevlendirme süreleri sona ermeden önce, sertifika programına katılmaları ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla Eğitim Yönetimi Sertifikası almaya hak kazanmış olmaları gerekiyor. Sertifika programına katılmayanlar ile katılıp program sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olamayanların yöneticilikleri 4 yıllık görev sürelerinin ardından sona erecek. Sertifika şartı, "Eğitim Yönetimi Sertifika Programı"nın kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar aranmayacak.