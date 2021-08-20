Okullar önlem alınmadan açılıyor

20 Ağustos 2021 Cuma, 08:29

Pandeminin başlangıcı ile birlikte yüz yüze eğitimin son bulduğu eğitim kurumlarında 1.5 yılın ardından bu ayın sonunda resmen ders başı yapılacak. Ancak uzaktan eğitimin getirdiği fırsat eşitsizliği ve imkânsızlıklar nedeniyle derslerden uzak kalan öğrenci ve öğretmenleri büyük bir tehlike bekliyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ne okullardaki eksikler giderilmiş durumda ne de diğer koruyucu tedbirlerle ilgili somut bir tedbir hayata geçirilmiş. Eğitimciler, yaşanan belirsizlik nedeniyle önümüzdeki haftadan itibaren büyük bir kaos yaşanacağı görüşünü savundu ve önlem alınması için bakanlığa seslendi.

SADECE YAZI GÖNDERDİLER

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda halen somut hiçbir hazırlık olmadığını açıklayan KESK Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Şuayip Vayiç, “Yaptığımız araştırmalar neticesinde geçtiğimiz senekisıkıntıların aynen devam ettiğini gördük. Okullara yazı gitti gitmesine ama eğitim kurumları aynen kapandığı gündeki gibi durmaya devam ediyor. Önümüzde yaklaşık bir haftalık birsüreç kaldı. Okulların bir an önce pandemi koşullarına hazır hale getirilmesi gerekiyor. Okullarımızda halen yardımcı personel eksikliği var, ihtiyaçlar karşılanmıyor. Herşey yine okul idarecilerinin ve öğretmenlerin sırtına yüklenecek. Ortada salgın önlemleri için ayrılan bir bütçe de yok. Sadece okulları açacağız şeklinde bir duyuru yapıldı, o kadar. 31 Ağutos’ta bizi büyük bir sürpriz bekliyor” dedi.

Vayiç, eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin süreci kaygı ile izlediklerini belirterek şunları ifade etti: “Okullar kapanmadan önce öğretmenlerin yüzde 40’ı aşılanmıştı. Aşılanma oranıyla ilgili net bir veri olmadığı gibi aşı yaptırmayan ya da aşıya karşı olan eğitimcilerle ilgili ne yapılacağı net değil. Okullar açılmak üzere, halen aşılamayı konuşuyoruz. Biz Eğitim Sen olarak okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması için ilk günden beri ısrarcıyız ve taleplerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bilim insanları ve sağlık örgütleri de yüz yüze eğitimin kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için önlemlerin alınması için çağrılarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte sessiz kalıyor ve süreci gidişatına bırakmış durumda. Bakanlığın şu anda esasilgilenmesi gereken konu okulların derslere hazır hale getirilmesidir. Okul girişlerine maske koymak ve hijyen malzemesi yerleştirilmesi haricinde birşey yapılabileceğini zannetmiyoruz. Muhtemelen de maske ve hijyen kuralı haricinde bir önlem alınmadan okulları açacaklar. Geçtiğimiz yıl bunlara bile bütçe ayrılmadığı için şu anda buna bile şükredecek durumdayız. Gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. Umarız bir an önce somut birşeyler yapılır ve okullar tedbirler eşliğinde açılır.”