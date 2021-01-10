Olta Dayanışma’dan dördüncü albüm: Gelirin tamamı müzik emekçilerinin
Olta Dayanışma, dördüncü albümünü dinleyici ile buluşturdu. Albümün tüm geliri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılacak.
Bağımsız müzisyenlerin bir araya gelerek oluşturdukları Olta Dayanışma, dördüncü albümünü dinleyici ile buluşturdu.
"Umut denizine atılmış bir olta" mottosuyla yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albümün tüm gelirleri, daha önceki üç dayanışma albümünde olduğu gibi, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılacak.
Olta Dayanışma, dördüncü albüm ile beraber bugüne kadar toplam 45 şarkı yayımladı. Şarkıların oluşması için yüzü aşkın müzisyen emek verdi.
Olta, yeni müzisyenlerin katılımıyla albüm serilerini sürdürmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.
Şubat ayının sonuna doğru çıkması planlanan beşinci albümde de sona gelindi.
ALBÜMDE KİMLER VAR?
- People Around – Three Monkeys
- Uğur Bozdağ ft. Barış Çapkın – Azrail’e Gülümsedim
- Peyk ft. Alp Yenier – Gel Bunu Sen Çöz (Yarım Kalan Aşklar Soundtrack)
- Grado ft. Kuzak – İda
- Sercan Candemir – Belli Değil
- Nadir Kaya – Canım Ağaç
- Sercan İke – Kalbimi Biliyorum
- Aras Ozan – Darling Don’t
- Oğulcan Sönmez – Şarkılarda Saklarım
- Metin Yerkan – Bir Zaman
Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.
Olta'nın tüm şarkıları Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinlenebilir.
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